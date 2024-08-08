Новости регионов: вертолет Robinson упал в Камчатском крае

В Камчатском крае упал вертолет Robinson. Прокуратура опубликовала фотографии с места крушения: вертолет, лежащий на боку, обнаружили рядом с вулканом Малый Семячик. По данным МЧС, в машине был только пилот – он выжил, помощь ему не потребовалась.

Также стало известно о пожаре в ТЦ в Чите. Площадь возгорания достигла 250 квадратных метров. Территорию перекрыли, за безопасностью дорожного движения следят полицейские, на месте инцидента работают специалисты МЧС.

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