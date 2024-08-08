CNN: "Хезболла" может нанести удар по Израилю независимо от Ирана

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" может в ближайшие дни нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с разведданными, сообщает телекомпания CNN.

Согласно их данным, "Хезболла" продвинулось в подготовке атаки на Израиль дальше, чем Иран, и может напасть уже в ближайшие дни. В материале отмечается, что Иран все еще разрабатывает возможный удар по Израилю и на данный момент это не соответствует ожиданиям США насчет масштабной атаки.

Кроме того, согласно источникам телекомпании, "Хезболла" может нанести удар без предупреждения из-за общей границы с Израилем. На данный момент, согласно разведданным, не ясно, как "Хезболла" и Иран координируют свои действия, но чиновники США считают, что они еще не достигли окончательного согласия по поводу дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что четыре самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над ливанской столицей Бейрутом. Свидетели сообщали, что в центре Бейрута и на окраинах города были слышны звуки, похожие на взрывы.

До этого израильская армия нанесла удар по Бейруту. Целью атаки был назван один из командиров шиитской организации "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, из-за которого погибли 12 детей. Впоследствии появилась информация, что в результате удара погиб второй по значимости лидер движения Фуад Шокр.

