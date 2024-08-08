08 августа, 12:15Происшествия
СК РФ возбудил дело о покушении на убийство после ранения военкора Поддубного
Следственный комитет РФ квалифицировал дело о ранении военкора Евгения Поддубного как покушение на убийство и воспрепятствование законной деятельности журналиста. Поддубный был ранен в результате атаки украинского дрона на машину, в которой ехал в приграничном районе Курской области.
Журналист продолжит лечение в столице: его эвакуируют в один из федеральных центров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.