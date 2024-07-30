Новости мира: сильный лесной пожар охватил канадский национальный парк Джаспер

В канадском национальном парке Джаспер бушует лесной пожар. Многие специалисты называют его крупнейшим за последние сто лет. Из-за угрозы взрывного распространения огня эвакуировали 25 тысяч человек.



Также стало известно, что на крупнейшем химическом заводе Германии, который расположен в городе Людвигсхафен, прогремел взрыв. После него начался сильный пожар. В результате ЧП по меньшей мере 14 человек получили ранения. Власти предупредили жителей города об угрозе отравления угарным газом и призвали затворить двери и окна и выключить кондиционеры. Причины взрыва устанавливаются.

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