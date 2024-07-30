Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 07:45

Происшествия

Новости мира: сильный лесной пожар охватил канадский национальный парк Джаспер

Новости мира: сильный лесной пожар охватил канадский национальный парк Джаспер

Новости регионов: движение поездов на месте ЧП восстанавливают в Волгоградской области

Новости регионов: девять вагонов поезда сошли с рельсов под Волгоградом

Пьяная женщина оскорбила полицейских в аэропорту Сургута

"Безопасный город": силовики изъяли 177 кустов конопли в подмосковном Щелкове

"Безопасный город": таможенники нашли более 1,5 тыс немаркированных сигарет в Подольске

"Безопасный город": дело возбудили по факту нападения банды подростков на жителей Мытищ

"Безопасный город": пострадавшие от удара молнии в парке "Патриот" остаются в больнице

Новости регионов: троих пострадавших в аварии с поездом доставили в больницу Волгограда

Авария произошла в районе пересечения проспекта Мира и Банного переулка

В канадском национальном парке Джаспер бушует лесной пожар. Многие специалисты называют его крупнейшим за последние сто лет. Из-за угрозы взрывного распространения огня эвакуировали 25 тысяч человек.

Также стало известно, что на крупнейшем химическом заводе Германии, который расположен в городе Людвигсхафен, прогремел взрыв. После него начался сильный пожар. В результате ЧП по меньшей мере 14 человек получили ранения. Власти предупредили жителей города об угрозе отравления угарным газом и призвали затворить двери и окна и выключить кондиционеры. Причины взрыва устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика