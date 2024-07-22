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22 июля, 23:15

Происшествия

Драка с участием бойца MMA произошла во Внукове

Драка с участием бойца MMA произошла во Внукове

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В полиции выясняют обстоятельства драки в аэропорту Внуково с участием бойца ММА Александра Ларкина и еще четверых мужчин. По словам спортсмена, конфликт спровоцировали они.

В свою очередь, один из участников драки Виктор Факира уверяет, что конфликт начался в зоне прилета. По словам мужчины, он и еще три человека предлагали решить конфликт мирно, но спортсмен не хотел ничего слышать и угрожал расправой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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