Новости регионов: экипаж самолета и пассажиры подрались в Краснодарском крае

Драка произошла на борту самолета "Уральских авиалиний" в Краснодарском крае. Между членами экипажа и пассажирами возник конфликт. По данным телеграм-каналов, несколько человек на рейсе Сочи – Москва попытались выйти на свежий воздух после долгого пребывания на борту в духоте, из-за этого якобы начался спор. По словам очевидцев, перед вылетом у лайнера нашли неисправность, но никого выпускать не стали и отключили кондиционеры.

ФСБ России пресекла на Кавказе деятельность организованной преступной группы. Она занималась хищением бюджетных средств. В состав преступной группы входили бывшие и действующие сотрудники организаций. Сумма похищенных средств составляет больше 2,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.