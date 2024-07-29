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29 июля, 07:15

Происшествия

Несколько человек пострадали от молнии возле Главного храма ВС РФ

Несколько человек пострадали от молнии возле Главного храма ВС РФ

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В воскресенье, 28 июля, возле Главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье пострадали от молнии несколько человек. Разряд попал в зонт одного из мужчин.

В результате происшествия один человек погиб, еще трое оказались в больнице. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, двое находятся с травмами средней степени тяжести.

Эксперты рассказали, как обезопасить себя во время грозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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