29 июля, 07:15Происшествия
Несколько человек пострадали от молнии возле Главного храма ВС РФ
В воскресенье, 28 июля, возле Главного храма Вооруженных Сил РФ в Подмосковье пострадали от молнии несколько человек. Разряд попал в зонт одного из мужчин.
В результате происшествия один человек погиб, еще трое оказались в больнице. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, двое находятся с травмами средней степени тяжести.
Эксперты рассказали, как обезопасить себя во время грозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.