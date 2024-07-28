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28 июля, 12:30

Политика

Новости мира: Израиль заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Голаны

Новости мира: Израиль заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел Голаны

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Израиль заявил, что "Хезболла" заплатит высокую цену за обстрел футбольного поля на Голанских высотах. В результате атаки погибли 12 человек, включая детей. По данным израильской экспертизы, на Голанах упала ракета иранского производства.

Возможное размещение ядерного оружия США в Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию. Он отметил, что американцы уже давно раздали ядерное оружие партнерам по НАТО.

Корабли Балтийского флота России зашли в порт Гаваны. Первым в бухте оказался учебный корабль "Смольный". С его борта раздались приветственные залпы, на которые ответили залпами с крепости порта столицы Кубы.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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