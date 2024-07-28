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Новости

28 июля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии

Новости регионов: легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии

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Легкомоторный самолет упал в Карачаево-Черкесии. Как сообщили в МЧС, один человек погиб. Второй пассажир выжил, он в реанимации. При столкновение у самолета оторвался хвост. Причину крушения устанавливают, возбуждено уголовное дело.

Между тем пассажирский автобус столкнулся с трактором на Краснополянском шоссе в Сочи. В аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. По предварительным данным, водитель трактора разворачивался с обочины дороги, но не удостоверился в безопасности маневра.

В Приморье на объездной трассе Уссурийска произошла крупная авария. Фура с продуктами столкнулась с легковым автомобилем и слетела с моста. Водитель и пассажир погибли. Прицеп остался наверху, его разорвало, а груз рассыпался по дороге.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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