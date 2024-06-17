Медведев: несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС

Фото: kremlin.ru

Несколько десятков стран хотят присоединиться к БРИКС, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании международного межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир!".

По его словам, некоторые западные государства до сих пор тратят силы и средства, для того чтобы сохранить прежний миропорядок и свое господство в мире. Однако он указал на то, что Россия отвергает все попытки некоторых стран навязывать другим дискриминационные подходы.

Медведев, чьи слова приводит сайт "Аргументы и факты", добавил, что подобные объединения, как БРИКС, должны отстаивать основные принципы международного права, о которых сказано в Уставе ООН, и мешать попыткам их вольной интерпретации, в том числе вводить "порядок, основанный на правилах".

Ранее советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков сообщил, что порядка 59 стран высказали желание вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В эти международные объединения входят уже примерно 45% мировой экономики, отметил он.

