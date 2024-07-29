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29 июля, 09:45

Происшествия

Новости мира: 30 лесных пожаров зафиксировали в Калифорнии

Новости мира: 30 лесных пожаров зафиксировали в Калифорнии

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В американском штате Калифорния зафиксировано уже 30 лесных пожаров общей площадью больше 150 тысяч гектаров. Специалисты говорят о взрывном росте очагов, так как каждые сутки площадь удваивается. Многие здания в штате разрушены, люди эвакуируются целыми районами.

Аппиеву дорогу в исторической части Рима признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она стала шестидесятым подобным объектом на территории Италии. Каменный путь длиной в 800 километров, созданный вместе с аллеями и акведуками, был проложен еще в IV веке до нашей эры. Тогда он вел к провинциям в Греции и Малой Азии. Конструкция считалась чудом, ее прозвали "Королевой дорог".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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