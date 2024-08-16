Следствие ужесточило обвинение четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Следствие ужесточило обвинение фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву, Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни (внесены в реестр террористов и экстремистов), пишет Агентство "Москва" со ссылкой на суд.

Теперь их дополнительно обвиняют в участии в организации, которая на территории РФ признана террористической. До этого им вменяли террористический акт и незаконное хранение оружия. Вскоре, рассказал собеседник издания, им должны предъявить обвинение в окончательной редакции.

В пятницу, 16 августа, Басманный районный суд может продлить задержанным меру пресечения. Он уже приступил к рассмотрению ходатайств следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантам, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные с оружием открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

Срок предварительного следствия был продлен до 22 сентября. По мнению Генеральной прокуратуры, теракт стал возможен во многом из-за допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Например, автоматические системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

