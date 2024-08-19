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19 августа, 12:30

Шоу-бизнес

Савеловский суд приступит к рассмотрению дела Блиновской 26 августа

Савеловский суд приступит к рассмотрению дела Блиновской 26 августа

Суд продлил арест Елены Блиновской на полгода

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26 августа Савеловский суд приступит к рассмотрению по существу дела блогера Елены Блиновской. Ее адвокат заявил, что не знает точную сумму долга перед налоговой.

При этом общая сумма задолженности составляет порядка 600 миллионов рублей, не считая проценты. Ради погашения этой суммы блогер решила продать еще одну квартиру, сообщает РИА Новости. Недвижимость оценивают в 90 миллионов рублей. Юридически квартира принадлежит отцу подсудимой, но пока она находится под арестом.

Самой Блиновской срок ареста продлили еще на полгода, на время суда она будет находиться в СИЗО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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