Елена Блиновская не смогла выплатить долг перед налоговой до начала судебного процесса

Создательница марафонов Елена Блиновская не смогла выплатить более миллиарда рублей налогов до начала судебного процесса. При этом, по словам ее адвоката, долг перед ФНС сейчас составляет менее четверти от всей суммы задолженности.

Ранее сторона защиты предположила, что факт того, что Блиновская совершила преступление в первый раз может послужить основанием для прекращения уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов.

14 августа Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Блиновской. Ее обвиняют в неуплате более 900 миллионов рублей налогов, а ещё в неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 миллионов рублей.

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