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16 августа, 12:30

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Блогер Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным

Блогер Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным

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Блогер Лерчек развелась со своим мужем Артемом Чекалиным после 12 лет совместной жизни. Фото документа о разводе девушка опубликовала в своих социальных сетях и поблагодарила бывшего мужа за годы счастливой жизни. Однако многие подписчики пары не верят, что пара рассталась, полагая, что история с разводом придумана только для повышения охватов.

Доход Чекалины получали от продажи марафонов по похудению и косметики. После того как Лерчек с мужем погасили почти полмиллиарда рублей долга уголовное дело прекратили. И блогер вернулась в социальные сети.

А вот Елена Блиновская в социальные сети не вернется ближайшие полгода. Ей продлили арест до 2 февраля 2025 года. Расследование уголовного дела продолжается. Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 906 миллионов рублей.

За последние пару лет из-за несвоевременной выплаты налогов попали под суд многие российские звезды: блогеры, артисты, спортсмены – некоторые из них задолжали государству огромные суммы. Так, бывший чемпион Хабиб Нурмагомедов недоплатил больше 300 миллионов рублей. Боец закрыл все долги перед налоговой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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