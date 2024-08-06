06 августа, 11:30Шоу-бизнес
Налоговую задолженность в размере 10 млн рублей обнаружили у блогера Сергея Косенко
Блогер Сергей Косенко должен налоговой 10 миллионов рублей, сообщают телеграм-каналы. В связи с этим счета его продюсерского центра могут заблокировать.
Бизнес Косенко, через который идет продажа многочисленных курсов и марафонов, по информации СМИ, зарегистрирован в России. Сам блогер в данный момент вместе с семьей живет в Дубае. Там у него есть агентство элитной недвижимости.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.