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Новости

06 августа, 11:30

Шоу-бизнес

Налоговую задолженность в размере 10 млн рублей обнаружили у блогера Сергея Косенко

Налоговую задолженность в размере 10 млн рублей обнаружили у блогера Сергея Косенко

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Блогер Сергей Косенко должен налоговой 10 миллионов рублей, сообщают телеграм-каналы. В связи с этим счета его продюсерского центра могут заблокировать.

Бизнес Косенко, через который идет продажа многочисленных курсов и марафонов, по информации СМИ, зарегистрирован в России. Сам блогер в данный момент вместе с семьей живет в Дубае. Там у него есть агентство элитной недвижимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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