Налоговую задолженность в размере 10 млн рублей обнаружили у блогера Сергея Косенко

Блогер Сергей Косенко должен налоговой 10 миллионов рублей, сообщают телеграм-каналы. В связи с этим счета его продюсерского центра могут заблокировать.

Бизнес Косенко, через который идет продажа многочисленных курсов и марафонов, по информации СМИ, зарегистрирован в России. Сам блогер в данный момент вместе с семьей живет в Дубае. Там у него есть агентство элитной недвижимости.

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