Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу блогера Елены Блиновской

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской. На ее имущество общей стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей наложен арест.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По официальным подсчетам, она не доплатила в казну почти миллиард рублей. Кроме того, она незаконно использовала электронные ключи от систем для переводов денег со счетов юридических лиц.

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