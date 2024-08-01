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01 августа, 19:30

Шоу-бизнес

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу блогера Елены Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу блогера Елены Блиновской

Прокуратура Москвы утвердила заключение по уголовному делу в отношении Блиновской

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Мосгорсуд продлил срок ареста блогера Блиновской до 19 августа

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской. На ее имущество общей стоимостью свыше 650,5 миллиона рублей наложен арест.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По официальным подсчетам, она не доплатила в казну почти миллиард рублей. Кроме того, она незаконно использовала электронные ключи от систем для переводов денег со счетов юридических лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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