Пятеро россиян остаются в больницах Литвы после ДТП с автобусом

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Пятеро россиян остаются в больницах Литвы после дорожно-транспортного происшествия с автобусом, который следовал по маршруту Калининград – Рига, в Шакяйском районе Литвы, передает пресс-служба посольства РФ в республике.

По данным диппредставительства, еще двое пострадавших, которые захотели вернуться в Калининградскую область, были доставлены туда сотрудниками посольства. Остальные не получившие травмы граждане РФ продолжили свою поездку на резервном автобусе.

"Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим", – добавили в пресс-службе.

Авария произошла 19 августа. Автобус, который ехал из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы. Как писали СМИ, 26 человек из 47 находившихся в салоне пассажиров были госпитализированы, в том числе и несовершеннолетние.