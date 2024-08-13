"Безопасный город": в Москве задержали продавца техники для скрытого наблюдения

Следователи задержали в Москве продавца техники для скрытого наблюдения. Речь идет об устройствах, которые закрепляются в автомобилях, чтобы отслеживать их местоположение.

При этом похожую технику можно легко приобрести даже на известных маркетплейсах. В связи с этим эксперты часто спорят о том, насколько оправданы обвинения в адрес пользователей этих устройств.

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