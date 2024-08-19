Новости регионов: Росавиация начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

В момент посадки в Сочи самолет компании Smartavia ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. В профессиональной среде это называют тейлстрайком. Самолет в буквальном смысле стесал до дыр хвостовую часть, дважды сильно ударившись о полосу. На борту находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа – никто из них не пострадал. Росавиация квалифицировала событие как серьезный инцидент и приступила к расследованию.

Также стало известно, что в Ростовской области больше 40 пожарных пострадали при тушении огня на складе с дизельным топливом. В воскресенье, 18 августа, объект атаковали украинские беспилотники. Сработала ПВО, но обломки упали на хранилище, сообщил губернатор Василий Голубев. По его данным, пятеро спасателей находятся в реанимации. Тушение пожара продолжается.

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