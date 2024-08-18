Новости регионов: землетрясение силой до 9 баллов может произойти на Камчатке

Землетрясение силой до 9 баллов может произойти на Камчатке в течение суток. Об этом сообщили сейсмологи. Подземные толчки ранее могли стать лишь предвестниками более серьезной ситуации.

Трое детей пострадали из-за химического эксперимента в летнем лагере под Тулой. Все пострадавшие госпитализированы. Следователи начали проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Более 30 очагов лесных пожаров ликвидируют в Туве, огнем охвачено почти 3 тысячи гектаров. Эвакуировали три детских лагеря и дом-интернат. Власти готовят транспорт для возможной эвакуации двух сел.

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