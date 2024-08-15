Новости регионов: ливень и град прошли в Санкт-Петербурге

На север Санкт-Петербурга обрушился ливень с градом. На многих приусадебных участках льдины побили урожай. За несколько часов в городе выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах дороги затопило так, что машины буквально плыли по проезжей части.

Тем временем в Ингушетии из-за гибели урожая от аномальной жары власти ввели режим ЧС. Температура воздуха там держится на уровне 35–40 градусов и выше, а осадков не было уже более 10 дней. В "Россельхозцентре" заявили, что превентивных мер для снижения рисков потерь урожая оказалось недостаточно.

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