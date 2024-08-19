Суд в Москве продлил арест еще четверым фигурантам дела о нападении на "Крокус"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджон Давлатхон Юсуфзода, Муххамад Заир Шарипзод внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для четверых обвиняемых по делу о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл", передает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Соответствующее решение было принято в отношении Джумохона Курбонова, Якубджони Юсуфзоды, Назримада Лутфулло и Мухаммада Шарипзоды (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Всем им вменяется совершение теракта, который повлек за собой смерть людей.

Они будут оставаться под стражей вплоть до 22 ноября 2024 года. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство следствия.

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Суд заключил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им транспортное средство, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

16 августа Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок содержания под стражей исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Однако позже защита последнего из них попросила отпустить его из СИЗО в связи с полученным тяжелым ранением. По мнению адвоката, Файзову нужно избрать иную меру пресечения.