Суд оставил без движения иск потерпевших по делу о теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" к "Ингосстраху". Об этом сообщается на сайте суда.

Основания для этого решения не раскрываются.

Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах".

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Срок предварительного следствия по делу о теракте продлен до 22 сентября.

