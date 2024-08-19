СК потребовал продлить арест еще четверым фигурантам дела о нападении на "Крокус"

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Следователи настаивают, чтобы суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле", соответствующая информация появилась на портале Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу четверым обвиняемым в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", – говорится в сообщении.

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Суд заключил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им транспортное средство, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

16 августа Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок содержания под стражей исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Однако последнего защита позже попросила отпустить из СИЗО из-за полученного тяжелого ранения. Адвокат считает, что Файзову нужно избрать иную меру пресечения.

