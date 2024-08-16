Суд продлил арест обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября срок содержания под стражей исполнителям теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову (внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Заседание прошло в закрытом режиме.

Срок следствия по делу о теракте также продлили до 22 ноября.

Кроме того, следствие ужесточило им обвинение. Теперь им вменяют участие в организации, которая на территории РФ признана террористической, и прохождении обучения в целях осуществления терроризма. До этого их обвиняли в террористическом акте и незаконном хранении оружия. Вскоре им должны предъявить обвинение в окончательной редакции.

Трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта, когда неизвестные с оружием открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

По данному делу столичный суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин. По данным следствия, последнему отводилась роль предоставления финансовых средств для подготовки теракта.

По мнению Генеральной прокуратуры, теракт стал возможен во многом из-за допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Например, автоматические системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей.