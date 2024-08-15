Новости мира: самое серьезное за последние пять лет наводнение произошло в Судане

По меньшей мере 68 человек погибли в результате наводнения в Судане. Это самый серьезный катаклизм на территории страны за последние пять лет. 27 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку те либо уничтожены, либо отрезаны водой от ферм и дорог из-за затянувшихся дождей.

Тем временем ураган разгулялся в Пуэрто-Рико. Порывы ветра достигают 33 метров в секунду и разрушают города. Половина региона осталась без электричества. Закрыты аэродромы, школы и магазины. По улицам летают кроны деревьев.

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