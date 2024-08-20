Суд продлил арест последним четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов, Алишер Касимов внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Басманный суд Москвы принял решение о продлении срока ареста последним четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холла", сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Нахождение под стражей было продлено для Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, а также Алишера Касимова (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они будут оставаться под арестом до 22 ноября 2024 года.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия.

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло 22 марта. Неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Суд заключил под стражу 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им транспортное средство, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

