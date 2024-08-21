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21 августа, 09:44

Происшествия

ПВО РФ уничтожила БПЛА в Калужской области

Фото: 123RF/boscorelli

В ночь на 21 августа противовоздушная оборона ВС РФ уничтожила три украинских беспилотника в безлюдной местности Калужской области на границе с Брянской, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Этой ночью дежурные средства противовоздушной обороны поразили 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Так, 11 дронов были сбиты над Московской областью, 23 БПЛА – над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, а также 2 дрона – в Курской области.

Эта воздушная атака стала одной из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. По словам Сергея Собянина, созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Сейчас ситуация с атаками беспилотников находится на контроле.

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

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