Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": спасатели из Москвы приняли участие в соревнованиях

"Безопасный город": спасатели из Москвы приняли участие в соревнованиях

"Безопасный город": собаки помогают спасателям на водоемах в Москве

В МЧС рассказали об опасности зонтов в грозу

"Деньги 24": как противостоять уловкам мошенников

Эксперт департамента информтехнологий рассказал, как защитить детей от киберпреступлений

"Безопасный город": сотрудники Росгвардии провели показательные выступления для детей

"Безопасный город": глава МВД наградил ребят из регионов в преддверии Дня защиты детей

"Безопасный город": патрулирование Москвы-реки и водохранилищ будет усилено с 1 июня

"Безопасный город": в Подмосковье стартовал Международный салон "Комплексная безопасность"

"Безопасный город": сотрудники Госавтоинспекции проверили полисы ОСАГО у мотоциклистов

Спасатели из Москвы в составе российской сборной приняли участие в соревнованиях в рамках салона "Комплексная безопасность". Сотрудники МЧС, в том числе показывали, как быстро они смогут справиться с условным возгоранием.

Состязания такого уровня – лишняя возможность показать свое мастерство. По итогам соревнований на этапе "экстремальный уровень" лучшими стали представители сборной России.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика