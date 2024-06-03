03 июня, 21:35Безопасность
"Безопасный город": спасатели из Москвы приняли участие в соревнованиях
Спасатели из Москвы в составе российской сборной приняли участие в соревнованиях в рамках салона "Комплексная безопасность". Сотрудники МЧС, в том числе показывали, как быстро они смогут справиться с условным возгоранием.
Состязания такого уровня – лишняя возможность показать свое мастерство. По итогам соревнований на этапе "экстремальный уровень" лучшими стали представители сборной России.
Подробнее – в программе "Безопасный город".