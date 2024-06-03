"Безопасный город": спасатели из Москвы приняли участие в соревнованиях

Спасатели из Москвы в составе российской сборной приняли участие в соревнованиях в рамках салона "Комплексная безопасность". Сотрудники МЧС, в том числе показывали, как быстро они смогут справиться с условным возгоранием.

Состязания такого уровня – лишняя возможность показать свое мастерство. По итогам соревнований на этапе "экстремальный уровень" лучшими стали представители сборной России.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

