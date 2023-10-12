Московская сборная завоевала серебро на чемпионате по многоборью спасателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные специалисты стали серебряными призерами XIX чемпионата по многоборью спасателей МЧС РФ. Всего в чемпионате участвовали 19 команд со всей России. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие проходило в городе Ногинске с 2 по 10 октября. В рамках него спасатели обменивались своим опытом, демонстрировали навыки проведения аварийно-спасательных работ в условиях природной среды, при техногенных происшествиях, а также на водных объектах и под водой.

Кроме того, команды состязались в силовых упражнениях на перекладине, ночных поисках, кросс-эстафете, беспарашютном десантировании, эвакуации людей со льдин, оказании первой помощи и многих других дисциплинах. Результаты соревнований оценивала опытная судейская коллегия.

Сотрудники московского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности стали призерами сразу в нескольких дисциплинах.

Так, Александр Ворожейкин занял второе место в личном зачете в ходе кросс-эстафеты, а также разделил первое место со специалистами Байкальского и Приволжского поисково-спасательных отрядов МЧС в комплексном силовом упражнении.

Помимо этого, сборная столицы завоевала серебро в поисково-спасательных работах в условиях природной среды, в условиях ЧС техногенного характера, а также в кросс-эстафете.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что столичная "Система-112" с января по август 2023 года приняла около 4,9 миллиона вызовов.

До этого сообщалось, что сборная Москвы показала лучший результат, завоевав девять медалей общего зачета в финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.