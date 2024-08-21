Средства ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету на территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" – написал Смирнов.

В ночь на 21 августа средства ПВО сбили два украинских беспилотника и две ракеты над территорией Курской области. Утром были уничтожены еще две ракеты ВСУ.

Позже стало известно, что украинские войска сбросили с дрона взрывное устройство на автомобиль в Курской области, из-за чего погибла женщина. Трагедия произошла в Большесолдатском районе области. Также ранения получили еще два местных жителя.

С 6 августа ВС РФ продолжают выбивать с территории Курской области украинские формирования. На этом фоне в Курской области ввели режим ЧС федерального характера, а также режим КТО, который действует не только в регионе, но и в Белгородской и Брянской областях.