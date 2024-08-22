Средства ПВО сбили пять беспилотников на западе Ростовской области

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти беспилотников на западе Ростовской области в ночь на 22 августа. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

"По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет", – написал глава области в своем телеграм-канале.

В ночь на 21 августа российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету над Ростовской областью. Позже стало известно, что взрывная волна от этой ракеты повредила 15 частных домов в Новошахтинске.

С собственниками домовладений провели разъяснительную работу по сбору документов для получения выплат и оказания помощи в восстановлении имущества.