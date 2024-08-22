22 августа, 06:35Происшествия
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Воронежской области
Фото: Министерство обороны РФ
Беспилотник самолетного типа был уничтожен над Воронежской областью в ночь на 22 августа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. В области отменили режим опасности атаки БПЛА.
Помимо Воронежской области, вражеские беспилотники попытались атаковать этой ночью Брянскую и Ростовскую области. В обоих случаях обошлось без пострадавших – средства ПВО уничтожили воздушные цели.
Кроме того, вечером 21 августа российские силы сбили украинскую ракету над территорией Курской области.
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