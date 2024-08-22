ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Беспилотник самолетного типа был уничтожен над Воронежской областью в ночь на 22 августа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений не выявлено. В области отменили режим опасности атаки БПЛА.

Помимо Воронежской области, вражеские беспилотники попытались атаковать этой ночью Брянскую и Ростовскую области. В обоих случаях обошлось без пострадавших – средства ПВО уничтожили воздушные цели.

Кроме того, вечером 21 августа российские силы сбили украинскую ракету над территорией Курской области.