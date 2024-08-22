Спасенные из воды после атаки ВСУ на паром в порту Кавказ доставлены на берег

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасенные из воды 17 членов экипажа после удара украинских войск по парому в порту Кавказ были оперативно доставлены на катерах на берег. Об этом говорится в телеграм-канале Южного округа войск национальной гвардии.

По информации МЧС России, остается неизвестным местонахождение еще одного человека. Поиски продолжаются.

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" вечером 22 августа. В результате на месте вспыхнул пожар, который сразу принялись тушить оперативные службы. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

Через некоторое время от полученных повреждений паром затонул. На месте происшествия установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.