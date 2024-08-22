Паром затонул в порту "Кавказ" после атаки ВСУ

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Железнодорожный паром с топливными цистернами затонул в акватории порта "Кавказ" в результате полученных повреждений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Очагов возгорания на территории самого порта нет, добавили в пресс-службе.

ВСУ атаковали паром с 30 цистернами с топливом вечером 22 августа. Из-за удара он загорелся, пожару был присвоен третий ранг сложности. На место направился пожарный поезд. Всего к тушению возгорания привлечены 101 человек и 34 единицы техники.

