22 августа, 18:46Происшествия
Паром затонул в порту "Кавказ" после атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Железнодорожный паром с топливными цистернами затонул в акватории порта "Кавказ" в результате полученных повреждений после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Очагов возгорания на территории самого порта нет, добавили в пресс-службе.
ВСУ атаковали паром с 30 цистернами с топливом вечером 22 августа. Из-за удара он загорелся, пожару был присвоен третий ранг сложности. На место направился пожарный поезд. Всего к тушению возгорания привлечены 101 человек и 34 единицы техники.