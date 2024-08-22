ВСУ атаковали ж/д паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" на Кубани

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим – атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ", – сообщает оперштаб региона.

Сейчас на месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

В оперативном штабе также напомнили о запрете публикаций и распространении информации, фото и видео, связанной с работой средств ПВО в социальных сетях.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали над шестью регионами России 28 украинских беспилотников самолетного типа. Над территорией Волгоградской области устранены 13 БПЛА.

Позже очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области, были ликвидированы. Жителей многоквартирных домов оповестили о необходимости обращения в комиссию при обнаружении повреждений жилья.

