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22 августа, 19:32

Происшествия

Сотрудники порта "Кавказ" эвакуированы за его периметр

Фото: телеграм-канал Baza

Сотрудников порта "Кавказ", пострадавшего в результате удара ВСУ, эвакуировали за его периметр. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минтранса России.

Ситуация находится на контроле у экстренных и силовых служб. Информация о пострадавших уточняется, рассказали в министерстве.

Украинские военные атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом 22 августа. Из-за удара он загорелся, пожару присвоили третий ранг сложности. На место происшествия направился пожарный поезд. Для тушения огня привлекли 101 человека и 34 единицы техники.

Позже паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта не было.

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