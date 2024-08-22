17 членов экипажа спасены после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ"

Фото: телеграм-канал Baza

17 членов экипажа спасены после атаки ВСУ на железнодорожный паром в порту "Кавказ" на Кубани. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев написал в телеграм-канале.

Операция по спасению остальных продолжается. Нужно найти еще двух человек, рассказал Кондратьев. Он поблагодарил экстренные специальные службы за оперативность при проведении поисково-спасательных работ.

Губернатор отметил, что на месте происшествия установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

Украинская армия нанесла удар по парому с 30 цистернами с топливом 22 августа. В результате возник пожар, ему присвоили третий ранг сложности.

Позже от полученных повреждений паром затонул. Сотрудников порта эвакуировали за периметр.

