Пожар на пароме в порту "Кавказ" после атаки ВСУ получил третий ранг сложности

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Пожару на железнодорожном пароме в порту "Кавказ" после атаки ВСУ присвоен третий ранг сложности. На место направлен пожарный поезд, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"В целом привлечены 101 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники", – добавили в оперштабе.

На атакованном пароме находилось 30 цистерн с топливом, рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

"На месте работает 12 пожарных расчетов, 3 бригады ССМП, спасатели АСС Темрюкского района, спасатели "Кубань СПАС", – написал Бабенков.

Он также отметил, что информация о количестве членов экипажа парома, погибших и пострадавших в настоящий момент уточняется.

ВСУ ранее атаковали паром с топливными цистернами в порту "Кавказ" на Кубани. На месте работают экстренные и специальные службы.

В оперативном штабе региона напомнили о запрете публикаций и распространении информации, фото и видео, связанной с работой средств ПВО в социальных сетях.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали над шестью регионами России 28 беспилотников ВСУ самолетного типа. Над территорией Волгоградской области были устранены 13 БПЛА.

Позже очаги возгорания, возникшие при падении обломков БПЛА в Калачевском районе Волгоградской области, были ликвидированы. Жителей многоквартирных домов оповестили о необходимости обращения в комиссию при повреждении жилья.

