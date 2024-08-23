РИА Новости: пожар на пароме в порту Кавказ на Кубани фактически потушен

Фото: телеграм-канал "ЧП / Севастополь"

Возгорание, случившееся на железнодорожном пароме в морском порту Кавказ, фактически потушено. Об этом РИА Новости заявили в экстренных службах.

По информации агентства, на данный момент в порту не выявлены новые очаги возгорания.

Паром, где хранилось топливо, загорелся после атаки со стороны ВСУ, которая произошла вечером 22 августа. В результате пожару присвоили третий ранг сложности. Из-за повреждений конструкции затонули.

На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить разлива топлива, а поверхность воды дополнительно обработали сорбентом. Для ликвидации последствий украинской атаки в морском порту Кавказ был введен особый режим. Теперь Керченская паромная переправа временно не будет функционировать, а водители пока могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.

