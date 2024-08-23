РИА Новости: атакованный ВСУ паром в акватории порта Кавказ затонул наполовину

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Железнодорожный паром в порту Кавказ затонул наполовину в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости сообщили экстренные службы.

Возгорание на пароме, по информации экстренных служб, почти не затронуло инфраструктуру порта. Так, на объекте после атаки лишь были выбиты стекла. Сам пожар тушили около 3,5 часа, а его площадь составила 500 квадратных метров.

"Паромная переправа как работала, так и будет работать, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ. Нам мешают и ракеты, и дроны, и проводимые следственные действия на месте гибели парома, но мы свою работу продолжим", – добавил в разговоре с агентством гендиректор Оборонлогистики (оператор паромных перевозок) Михаил Лукьянов.

ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ вечером 22 августа. В результате произошел пожар, который оперативные службы оперативно начали тушить. Тогда ему присвоили третий ранг сложности.

Спустя время от повреждений паром затонул. На месте установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.

Из воды спасли 17 членов экипажа, которых оперативно доставили на берег. При этом поиски еще продолжаются, так как местонахождение одного человека до сих пор остается неизвестным.

