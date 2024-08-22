Четверо членов экипажа спасены при атаке ВСУ на паром в порту "Кавказ" на Кубани

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Четверо членов экипажа спасены при атаке ВСУ на железнодорожный паром в порту "Кавказ". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Сейчас главная задача – спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", – подчеркнул глава региона.

ВСУ атаковали паром с 30 цистернами с топливом вечером 22 августа. Из-за удара он загорелся, пожару был присвоен третий ранг сложности. На место направился пожарный поезд.

В результате полученных повреждений паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет, сотрудников эвакуировали за периметр. Ситуация находится на контроле у экстренных и силовых служб.

