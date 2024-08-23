Минтранс РФ ввел особый режим в морском порту Кавказ

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В морском порту Кавказ введен особый режим. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ, передает РИА Новости

По данным ведомства, сейчас продолжаются работы по устранению последствий украинской атаки. Силы Морской спасательной службы пытаются ликвидировать разлив нефти. Пока работы не завершатся, Керченская паромная переправа временно не будет функционировать. Транспортные средства на время введения ограничений могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым, предупредили в ведомстве.

Железнодорожный паром в порту Кавказ, где хранилось топливо, был атакован украинскими военными вечером 22 августа. В результате на месте происшествия вспыхнул пожар, которому присвоили третий ранг сложности.

Из-за повреждений паром затонул. На месте ЧП установили боновые заграждения, чтобы не допустить разлива топлива. Поверхность воды дополнительно обработали сорбентом.

Между тем из воды спасатели вытащили 17 членов экипажа, которых оперативно доставили на берег. При этом поиски еще продолжаются, так как местонахождение одного человека до сих пор остается неизвестным.

