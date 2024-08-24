Подавленный силами РЭБ беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Украинский дрон, который удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", – уточнил он.

На месте проведена эвакуация, территорию оцепили. В настоящее время специалисты принимают решение о дальнейших действиях: осуществить подрыв на месте или перенести дрон для последующего уничтожения.

Развожаев напомнил гражданам о мерах безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников приближаться к ним нельзя, подчеркнул он.

Минувшей ночью ВСУ направили свои дроны на Воронежскую область. После этого в трех поселениях Острогожского района ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара, возникшего после атаки, и детонации взрывоопасных объектов.

В результате ударов БПЛА пострадали две женщины. Около 200 жителей одного села и СНТ эвакуировали. Для них подготовили пункты временного размещения, однако большинство граждан решили остановиться у близких.

