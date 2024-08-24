24 августа, 13:02Происшествия
Подавленный силами РЭБ беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
Украинский дрон, который удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", – уточнил он.
На месте проведена эвакуация, территорию оцепили. В настоящее время специалисты принимают решение о дальнейших действиях: осуществить подрыв на месте или перенести дрон для последующего уничтожения.
Развожаев напомнил гражданам о мерах безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников приближаться к ним нельзя, подчеркнул он.
Минувшей ночью ВСУ направили свои дроны на Воронежскую область. После этого в трех поселениях Острогожского района ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара, возникшего после атаки, и детонации взрывоопасных объектов.
В результате ударов БПЛА пострадали две женщины. Около 200 жителей одного села и СНТ эвакуировали. Для них подготовили пункты временного размещения, однако большинство граждан решили остановиться у близких.
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