Соседи рассказали о погибшей под Екатеринбургом блогерше

Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_

Жители поселка Первомайский в Свердловской области поделились информацией о погибшей блогерше. Предположительно, речь идет о Кристине Журавлей. Об этом сообщает портал e1.ru.

Соседи отметили, что девушка с супругом вели неприметный образ жизни и мало с кем общались. Кристину все запомнили как доброжелательного человека, а ее муж многим казался не слишком приветливым. Ссор между парой никто не наблюдал.

"На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно", – поделился один из местных жителей.

Также жители признались, что за аккаунтами блогерши в социальных сетях не следили, однако видели, как девушка снимает видео.

Местные отметили, что видели, как в поселок приезжали полицейские и муж погибшей, который был закован в наручники. Соседи предположили, что его подозревают в убийстве.

Ранее тело пропавшей 28-летней блогерши обнаружили в лесу под Екатеринбургом. По данному факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.

