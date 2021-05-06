Соседи рассказали о погибшей под Екатеринбургом блогерше

09:54
Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_
Жители поселка Первомайский в Свердловской области поделились информацией о погибшей блогерше. Предположительно, речь идет о Кристине Журавлей. Об этом сообщает портал e1.ru.
Соседи отметили, что девушка с супругом вели неприметный образ жизни и мало с кем общались. Кристину все запомнили как доброжелательного человека, а ее муж многим казался не слишком приветливым. Ссор между парой никто не наблюдал.
"На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь поселок бы знал. А за дверьми-то не видно", – поделился один из местных жителей.
Также жители признались, что за аккаунтами блогерши в социальных сетях не следили, однако видели, как девушка снимает видео.
Местные отметили, что видели, как в поселок приезжали полицейские и муж погибшей, который был закован в наручники. Соседи предположили, что его подозревают в убийстве.
Ранее тело пропавшей 28-летней блогерши обнаружили в лесу под Екатеринбургом. По данному факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.
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