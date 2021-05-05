В лесу под Екатеринбургом нашли тело девушки-блогера – СМИ

19:43
Фото: instagram.com/kris_zhuravleva_
Тело ранее пропавшей 28-летней блогерши Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник.
"Девушку нашли в середине апреля в лесополосе", – рассказал источник.
В Следственном комитете сообщили, что после обнаружения тела девушки было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Следователи разбираются в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия", – сказал представитель СК.
В расследовании дела участвует полиция. По словам официального представителя регионального управления МВД Валерия Горелых, правоохранители изучают круг общения погибшей и пытаются установить, были ли у нее семейные конфликты.
Кристина Журавлева вела блог о стиле в Instagram. Об исчезновении девушки стало известно 5 апреля, когда она прекратила публиковать материалы на своей странице. Это вызвало тревогу у ее товарищей и подписчиков.
Ранее сообщалось, что мировой суд Пресненского района столицы 11 мая приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, который избил девушку во время стрима.
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