Российский блогер умер после 40-дневного голодания

Фото: vk.com/Виталий Выграновский

Российский блогер Виталий Выграновский скончался после 40 дней голодания. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Мужчина утверждал, что намерен продержаться 40 дней без еды и воды. Блогер начал эксперимент в столице в марте. На 10-й день ему стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать.

На 12-й день Выграновский почувствовал полное очищение. Кроме того, блогер похудел и сообщил, что у него нет больше сил на физическую активность.

"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", – уточнил мужчина.

Позднее его знакомые написали в соцсетях, что Выграновский умер на выходе из сухого голодания. В настоящее время точная причина смерти мужчины не уточняется.

Ранее эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев рассказал, что кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.