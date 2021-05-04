Российский блогер умер после 40-дневного голодания

09:37
Фото: vk.com/Виталий Выграновский
Российский блогер Виталий Выграновский скончался после 40 дней голодания. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Мужчина утверждал, что намерен продержаться 40 дней без еды и воды. Блогер начал эксперимент в столице в марте. На 10-й день ему стало плохо, его начала раздражать атмосфера города, поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать.
На 12-й день Выграновский почувствовал полное очищение. Кроме того, блогер похудел и сообщил, что у него нет больше сил на физическую активность.
"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", – уточнил мужчина.
Позднее его знакомые написали в соцсетях, что Выграновский умер на выходе из сухого голодания. В настоящее время точная причина смерти мужчины не уточняется.
Ранее эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев рассказал, что кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: