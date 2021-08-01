Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Градоначальник опубликовал телеграмму на официальном сайте мэра столицы

"Ясен Николаевич отстаивал свободу слова, ценил правду и радовался успехам своих воспитанников", – утверждается в телеграмме.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. За свою карьеру Ясен Николаевич удостоился множества орденов и почетных наград. Он был лауреатом премий правительства России в области печатных СМИ и лауреатом трех премий МГУ. В 2003 году получил звание заслуженного профессора, а в 2018 – заслуженного журналиста России.

Он возглавлял факультет в течение 42 лет, сделав его одним из главных центров подготовки журналистов и выпустив самых известных представителей профессии.

Ясен Засурский ушел из жизни 1 августа на 92-м году жизни.