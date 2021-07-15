Друзья и коллеги поделились воспоминаниями о Петре Мамонове

Скончался актер и рок-музыкант Петр Мамонов. Ему было 70 лет. В последние дни своей жизни артист проходил лечение от коронавируса. Расскажем, что известно о смерти Мамонова на данный момент.



Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Тяжелейший ковид



Сообщение о том, что Петр Мамонов заболел COVID-19 и находится в реанимации больницы в Коммунарке, появилось 1 июля. Все эти дни о состоянии артиста рассказывала его жена и менеджер Ольга.

Мамонов был подключен к аппарату ИВЛ и находился в искусственной коме. По словам супруги актера, 7 июля врачи начали постепенно выводить его из этого состояния. Однако позже стало известно, что сделать это не удается. Находясь в коме, Мамонов мог открыть глаза и делать еще какие-то неосознанные вещи, сообщала супруга.

Днем 15 июля Ольга Мамонова сообщила, что ее муж находится в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. При этом она опровергла информацию некоторых СМИ, что у артиста отказывают почки. Уже вечером супруга рассказала о смерти Петра Мамонова.

Артиста похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Музыкант Сергей Галанин в разговоре с Москвой 24 назвал Мамонова самым правильным человеком в рок-н-ролле.



Сергей Галанин музыкант Если в рок-н-ролле и может быть самый правильный, я не скажу, что "святой" человек, но на пути к этому, это, конечно же, Петр Николаевич, который мог совмещать и вроде бы такой не очень правильный рок-н-ролл с мыслями о небе и о Боге.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Для меня это какой-то разрыв, я до сих пор не могу понять, в какую сторону двигаться. А он как-то нашел правильную дорогу, дорогу к Богу", – поделился Галанин.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук сказал Москве 24, что не может осознать смерть Петра Мамонова.

"Петя, Петя, Петр Мамонов... Замечательный художник был во всех отношениях. Духовный человек очень. Прямо даже не могу поверить", – сказал музыкант.

Режиссер Павел Лунгин назвал Петра Мамонова ни на кого не похожим человеком.





Павел Лунгин режиссер Этот человек ни на кого не похож. Я таких не видел и уже больше не увижу. Он бесконечный в своем взлете к истине, к Богу. И конечно, до конца не понятый, не до конца реализовавший себя. Я чувствую себя одиноким и осиротевшим.

Актер Вилле Хаапасало в разговоре с Москвой 24 охарактеризовал Петра Мамонова как великого человека и актера.

"Человек, который относился к нашей любимой профессии с уважением и с уважением к другим актерам и всем, кто участвовал в фильме. Очень жаль, мы потеряли хорошего человека", – сказал артист.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала Мамонова в комментарии Москве 24 неординарным, замечательным и многогранным артистом.

"Мы все надеялись, что он вот-вот выздоровеет. Обидные смерти. Уходят люди, которые могли бы жить и жить. Очень жаль. Мои соболезнования близким, родным и всем, кто любит его песни", – заключила Драпеко.

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала Москве 24 смерть Петра Мамонова одной фразой: "Да, это наше огромное всеобщее горе".



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Его рок жив

Петр Мамонов – коренной москвич, родился 14 апреля 1951 года в семье специалиста по доменным печам и переводчицы скандинавской литературы. Свою первую музыкальную группу под названием "Экспресс" собрал еще в середине 60-х годов. Пробовал себя в поэзии и устраивал спектакли.

Увлечение музыкой не бросил. После учебы в Московском полиграфическом институте, который по итогу он не окончил, Мамонов целиком ушел в творчество. Он собрал теперь уже знаменитую рок-группу "Звуки Му". Причем "Му", согласно легенде, означает "московских улиц".

К концу 80-х Мамонов и его группа уже гастролируют по Европе и США и издают в Лондоне альбом. Со "Звуки Му" в том или ином составе Мамонов прожил почти всю свою жизнь.

Кроме Мамонова-музыканта, мы прекрасно знаем Мамонова-актера. Его дебют – легендарная драма "Игла", где он сыграл врача-наркоторговца Артура. Сразу в нескольких картинах Мамонова снимал режиссер Павел Лунгин. Среди них "Остров" и "Царь", где артист воплотил образ Ивана Грозного. Всего в карьере Мамонова-актера более 10 ролей в кино.

В начале 90-х Мамонов впервые пробовался в театре, на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского. Начинал там с одной из главных ролей в постановке "Лысый брюнет" по пьесе Даниила Гинка. В театре он пробовал себя как режиссер, выступал со своими моноспектаклями. И каждое его появление на сцене было ярким и неповторимым перформансом.

Два года назад Мамонов уже был на волоске от смерти. Летом 2019 года он перенес инфаркт. Но сумел восстановиться после двух операций и уже в ноябре того же года вернулся к творческой деятельности. Он работал что есть силы. Пока не пришла новая страшная болезнь.

В тот момент, когда Петр Мамонов боролся с коронавирусом в госпитале, Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолетнюю плодотворную деятельность. Мамонов был членом Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Петр Мамонов – лауреат премии "Своя колея" имени Владимира Высоцкого. А работа в фильме "Остров" принесла ему кинопремии "Золотой орел" и "Ника".

Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и поклонникам творчества Петра Мамонова.

